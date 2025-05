Santoncini Ctp 1 contraria ai parcheggi a raso in piazza Pertini | Non si rispettano i principi del Pums

La presidente del Ctp 1, Patrizia Santoncini, si oppone fermamente all'idea di realizzare parcheggi a raso in piazza Pertini. Secondo Santoncini, questa proposta contrasta con i principi del Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) e potrebbe rappresentare un rischio significativo per la sicurezza e la vivibilità della zona, interessando sia i residenti che le attività commerciali locali.

ANCONA – La presidente del Ctp 1 Patrizia Santoncini interviene sulla possibilità che il Comune possa realizzare dei parcheggi a raso sopra piazza Pertini, da destinare in parte ai residenti e in parte alle attività commerciali della zona, ritenendo tutto ciò un possibile pericolo prima di uno.

