santomenna riapre l ufficio postale con i servizi digitali polis

Santomenna riapre l'ufficio postale in via Lamia 13, ristrutturato secondo il modello “Polis” di Poste Italiane. I recenti interventi fanno parte del piano nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, dedicato ai comuni con meno di 15.000 abitanti, offrendo così nuove opportunità e servizi digitali alla comunità locale.

Ha riaperto al pubblico l'ufficio postale di Santomenna, in via Lamia 13, ora ristrutturato secondo il modello "Polis" promosso da Poste Italiane. Gli interventi, conclusi nei giorni scorsi, rientrano nel piano nazionale "Polis – Casa dei Servizi Digitali" destinato ai comuni con meno di 15mila.

