Santangelo | Svolta storica sul lavoro | Forza Italia e CISL fanno la legge

L'Aquila - Oggi, con l'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge sulla democrazia economica, si segna una svolta fondamentale per la giustizia e l'equità nel mondo del lavoro. Questo storico traguardo, sostenuto dalla CISL e da Forza Italia, concretizza l'articolo 46 della Costituzione, garantendo ai lavoratori il diritto di partecipare attivamente alla vita delle imprese. “Ho sostenuto questa proposta fin dalla fase di raccolta firme, convinto che la partecipazione non sia solo un diritto, ma anche una leva strategica per unire produttività, benessere e giustizia sociale,” afferma l’Assessore regionale al Welfare, Roberto Santangelo. La legge introduce per la prima volta in Italia quattro forme di partecipazione: organizzativa, gestionale, economico-finanziaria e consultiva. Promuove la contrattazione come strumento chiave per gli accordi partecipativi, garantendo accesso a tutte le imprese, a prescindere da dimensioni e settori. 🔗Leggi su Abruzzo24ore.tv