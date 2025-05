santa sede a disposizione perché i nemici si guardino negli occhi mossa del papa per la pace

Papa Leone XIV, con il suo appello alla pace dal balcone della Basilica di San Pietro, invita i nemici a guardarsi negli occhi. Le sue parole risuonano come un forte messaggio: "La pace di Cristo non è il silenzio tombale dopo il conflitto". L'impegno del pontefice va oltre le parole, cercando una reale riconciliazione tra le parti.

Le sue prime parole dal balcone della Basilica di Piazza San Pietro sono state "che la pace sia con tutti voi". Ma l'impegno di papa Leone XIV sembra andare subito anche nella direzione dei fatti. "La pace di Cristo non è il silenzio tombale dopo il conflitto, non è il risultato della sopraffazione, ma è un dono che guarda alle persone e ne riattiva la vita. Preghiamo per questa pace, che è riconciliazione, perdono, coraggio di voltare pagina e ricominciare. Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo"., ha detto papa Prevost ricevendo in udienza i partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali. Poi un passaggio che sembra un invito ai leader dei Paesi e dei popoli dei conflitti in corso: "La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace. 🔗Leggi su Iltempo.it