Sanità | successo per il progetto sullo scompenso cardiaco

Il progetto dedicato allo scompenso cardiaco in Liguria ha già dimostrato il suo successo, registrando 400 visite mensili e un totale di 9.000 esami annuali con ecocardio. Con 756 posti disponibili e 163 appuntamenti riservati alle prime visite, il programma offre un'importante risposta alle esigenze di salute dei cittadini, consolidando la rete di assistenza sul territorio.

Quattrocento visite al mese effettuate in tutta la Liguria, 756 posti disponibili, 163 appuntamenti dedicati alle prime visite e prenotabili dai medici di medicina generale per un totale di circa 9 mila viste all’anno con ecocardio. È questo il primo bilancio, a pochi mesi dall’avvio, del. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sanità: successo per il progetto sullo scompenso cardiaco

