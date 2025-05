Sanità scontro Meloni-Schlein | Fate macumbe perché le cose vadano male La gente non si riesce a curare vergogna

Durante il premier time, si è acceso uno scontro in aula tra Elly Schlein e Giorgia Meloni riguardo alla critica situazione della sanità italiana. La leader del PD ha denunciato il collasso del servizio pubblico, evidenziando come molti cittadini debbano scegliere tra curarsi o soddisfare bisogni fondamentali. "È una vergogna", ha affermato, scatenando una fervente discussione tra le due leader.

Botta e risposta alla Camera tra Elly Schlein e Giorgia Meloni durante il premier time. La segretaria Pd ha chiesto conto a Meloni della situazione della sanità italiana. “Bisogna saper scegliere ormai se mangiare o curarsi perché la sanità pubblica è al collasso, le liste d’attesa sono infinite”, ha attaccato Schlein durante la sua interrogazione. Piccata la risposta di Meloni che ha ricordato che “siamo stati noi a fermare il fenomeno dei medici a gettone”. E ha poi contro-attaccato: “Noi vogliamo scrivere il nuovo Piano Sanitario Nazionale e speriamo che su questo almeno ci vogliate dare una mano, invece di preferire stare lì a fare le macumbe perché le cose vadano male così magari potete risalire nei sondaggi.”. Dura la contro-risposta della segretaria dem: “Io non so da quanto tempo non va in un ospedale. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it