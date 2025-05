Sanità Meloni a Schlein Dateci una mano al posto di fare le macumbe

I recenti scambi tra Meloni e Schlein pongono l'accento sulla necessità di rinnovare il Piano sanitario nazionale, fermo dal 2011. In un contesto in cui le priorità sanitarie devono essere definite con urgenza, la richiesta è chiara: lasciare da parte le polemiche e collaborare per costruire un futuro migliore per la sanità italiana.

ROMA (ITALPRESS) – “In Italia quali sono le priorità e come si deve operare sulla sanità è deciso dal Piano sanitario nazionale e l’ultimo è stato scritto nel 2011, era un governo di centrodestra, siete stati al governo 10 anni e non avete non avete mai scritto un Piano sanitario nazionale e oggi ci venite a spiegare quanto sia importante la sanità? Spero che la gente capisca il gioco che si sta portando avanti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time alla Camera, rivolgendosi alla segretaria del Pd, Elly Schlein. “Noi vogliamo scrivere il nuovo Piano sanitario nazionale, speriamo che su questo almeno ci vogliate dare una mano invece che stare lì a fare le macumbe perché le cose vadano male e magari potete risalire nei sondaggi”, ha aggiunto. xb1pcmca1 (Fonte video: Pagina Facebook Giorgia Meloni) Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Sanità, Meloni a Schlein “Dateci una mano al posto di fare le macumbe”

