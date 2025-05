Sanità lombarda la coppia Fontana-Bertolaso si arrende sulle liste d’attesa | ora i Nas riceveranno anche me

La sanità lombarda vive un momento critico, con Fontana e Bertolaso che si arrendono di fronte all'emergenza liste d'attesa. I NAS ora intervenienti rivelano un sistema in crisi, mentre l'ex Presidente Formigoni lodava la sua gestione come la migliore d'Europa, avviando in realtà un processo di privatizzazione che ha promesso soluzioni ma ha aggravato la situazione.

Formigoni, mentre faceva il Presidente della Regione Lombardia e non solo, diceva a tutti che la sanità come l’aveva organizzata lui era la migliore d’Europa. mentre iniziava la sua svendita al privato che, inizialmente, veniva indicata come una opportunità per ridurre le liste di attesa e aumentare la scelta di cura del cittadino. Poco tempo fa proprio il Presidente Fontana e l’assessore alla Sanità della stessa regione ci hanno detto che il modello lombardo per l’abbattimento delle lunghe attese doveva essere esportato a livello nazionale! Invece è proprio dei giorni scorsi la notizia che la coppia Fontana-Bertolaso si è arresa. Ha chiesto l’intervento dei Nas dei Carabinieri per studiare l’eterno cavillo delle liste di attesa e del loro allungarsi nonostante l’impegno costante e la certezza, non così certa, di fare tutto il possibile per contrastare il fenomeno. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanità lombarda, la coppia Fontana-Bertolaso si arrende sulle liste d’attesa: ora i Nas riceveranno anche me

