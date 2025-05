Sanità completato il piano regionale per le liste di attesa | rimodulate le risorse per il privato convenzionato

La Regione Toscana ha recentemente completato il piano per affrontare le liste di attesa, una questione cruciale nel sistema sanitario. Con una delibera approvata il 12 maggio, sono state rimodulate le risorse destinate al privato convenzionato, con l'obiettivo di ridurre i tempi di accesso alle prestazioni e migliorare la gestione dei pazienti.

FIRENZE – Le liste di attesa rimangono una priorità al centro dell’agenda della Regione Toscana. Per contenere i tempi di accesso alle prestazioni e migliorare la presa in carico dei pazienti, la giunta regionale, con una delibera di ieri (12 maggio) ha completato il quadro degli interventi. A fine marzo la giunta aveva già approvato un Piano da quasi 30 milioni di euro: diciotto milioni destinati alla remunerazione della produttività aggiuntiva del personale e undici milioni per prestazioni nel privato convenzionato: le uniche leve a disposizione previste dalla normativa nazionale. “Lo scorso anno – spiega l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini – il meccanismo era più flessibile nella pianificazione: le aziende sanitarie potevano utilizzare in deroga lo 0,4 per cento del fondo sanitario per contenere le liste di attesa, indipendentemente dal farlo con la produttività aggiuntiva del personale o facendo ricorso al privato convenzionato. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it