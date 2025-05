Sanità a Polistena impiantati i primi due pacemaker senza fili in anestesia locale

Negli ultimi giorni, la Uoc di Cardiologia-Utic e cardiostimolazione di Polistena, diretta dal dottor Carmelo Massimiliano Rao, ha segnato un importante traguardo con l'impianto dei primi due pacemaker senza fili in anestesia locale. Questa innovazione segna l'inizio di una nuova era per la sanità locale, migliorando le opzioni di trattamento per i pazienti.

