Sané Juve la rivelazione | Passi in avanti Il talento del Bayern Monaco può arrivare in bianconero? Tutti i dettagli

L'interesse della Juventus per Leroy Sané del Bayern Monaco si intensifica. Secondo l'esperto di mercato Paolo Paganini, l'attaccante potrebbe essere una delle prossime mosse della dirigenza bianconera. Scopriamo tutti i dettagli su questa intrigante potenziale trattativa e le rivelazioni che rumoreggiano nel mondo del calcio.

Sané Juve, la rivelazione sul futuro dell’attaccante del Bayern Monaco: tutte le dichiarazioni di Paganini. L’esperto di mercato Paolo Paganini ha analizzato le possibili mosse del mercato Juve in entrata facendo un nuovo nome ovvero quello di Sané del Bayern Monaco. L’attaccante tedesco potrebbe liberarsi a zero in estate e, secondo quanto riportato da Paganini, ci sarebbero già stati dei passi in avanti da parte dei bianconeri. PAROLE – «Passi avanti anche per Sane del Bayern Monaco che è a parametro zero». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com