Sandro Ruotolo l' ultima menzogna su TeleMeloni

Sandro Ruotolo analizza l'ultima menzogna affiorata su Telemeloni, un capro espiatorio ricorrente quando la situazione politica è critica. La paura di un flop alle prossime elezioni, specialmente in vista del referendum dell'8 e 9 giugno, porta molti a ricorrere a accuse infondate, distogliendo l'attenzione dai problemi reali e dalla necessità di un confronto costruttivo.

Niente da fare. Quando non sanno a cosa appigliarsi, ecco che spunta fuori il capo d’accusa trito e ritrito: Telemeloni. Certo, l’ansia di essere davanti a un flop mostruoso fa premio sulla razionalità. Ché non raggiungere il quorum al referendum dell’8 e 9 giugno potrebbe essere una vera e propria débâcle per il Campo largo a guida Landini. E quindi vanno anche un po’ capiti. Anche se a tutto dovrebbe esserci un limite, quantomeno per pudore. E invece Sandro Ruotolo quel senso del ridicolo lo ha oltrepassato ancora. Perché l’europarlamentare dem ieri ne ha detta un’altra delle sue: «Telemeloni ha spento il servizio pubblico». Eccola, la solita accusa sulla propaganda della destra al potere e sull’occupazione delle casematte della cultura. «La Rai è servizio pubblico. La paghiamo tutti. Tutti i cittadini hanno il diritto di essere informati correttamente e il servizio pubblico radiotelevisivo ha il dovere di informare correttamente» ha dichiarato il responsabile Informazione nella segreteria del Pd. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sandro Ruotolo, l'ultima menzogna su TeleMeloni

