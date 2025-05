San Siro Inter è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan | il prezzo e i tempi

La corsa per il nuovo stadio di San Siro, che ospiterà sia l'Inter che il Milan, è ufficialmente iniziata. Quattro studi di architettura sono in competizione per presentare il progetto, con attenzione particolare su costi e tempistiche di realizzazione. Il Corriere della Sera analizza i progressi dell'iter e le sfide da affrontare.

San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi di realizzazione dell’impianto. Il Corriere della Sera ha fatto il punto su come procede l’iter per la realizzazione del nuovo San Siro, lo stadio che dovrà ospitare sia l’ Inter che il Milan e che dovrebbe sorgere affianco all’attuale Meazza. SAN SIRO INTER, I 4 STUDI – « Si parte da Foster + Partners, studio dell’archistar britannica Norman Foster, che ha progettato fra l’altro il negozio Apple di Piazza Liberty a Milano e il quartier generale della Mela a Cupertino. Foster concorre in cordata con Manica, boutique di architettura specializzata negli impianti sportivi che ha già preso parte alla realizzazione del nuovo Camp Nou di Barcellona. In gara ci sarebbe poi lo studio svizzero Herzog & de Meuron, fondato nel 1978 dagli architetti Jacques Herzog, Pierre de Meuron. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuovo stadio San Siro, i progetti per Inter e Milan: 4 stili per il Meazza del futuro

Come scrive quifinanza.it: Inter e Milan hanno indetto la gara per disegnare il progetto del nuovo stadio a San Siro: in lizza 4 studi di portata internazionale, tra cui Populous, che aveva già presentato un progetto nel ...

Inter-Lazio, a San Siro (ancora) senza tifosi: il comunicato del club

Scrive msn.com: Il club biancoceleste, tramite un comunicato sul sito ufficiale, ha ricordato ai tifosi l'impossibilità di seguire la trasferta di San Siro ...

Inter, novità dall'infermeria: le ultime in vista della Lazio

Si legge su lalaziosiamonoi.it: Novità dall'infermeria per l'Inter, in vista del big match contro la Lazio. I nerazzurri ospiteranno i biancocelesti a San Siro domenica 18 alle 20:45, una gara che in palio mette ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Il presidente del Consiglio ha spiegato che questa volta, visto che l'Italia ha una struttura articolata che consente un monitoraggio costante della situazione, non ci sar? un blocco generalizzato.