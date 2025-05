San Paolo scontri durante lo sgombero della Favela do Moinho | tensioni con la polizia

Scontri violenti hanno caratterizzato le proteste contro lo sgombero della Favela do Moinho a San Paolo, Brasile. Residenti in tensione con la polizia, mentre alcuni manifestanti avrebbero incendiato l'ingresso della comunità. Video circolati online documentano l'intervento degli agenti all'interno della favela, evidenziando l'intensità del conflitto e le difficili condizioni di vita nella zona.

Scontri tra residenti e polizia durante le proteste per lo sgombero della Favela do Moinho, nel centro di San Paolo, in Brasile. Secondo la polizia militare, una ventina di manifestanti avrebbe incendiato l'ingresso della comunità. Video diffusi online mostrano gli agenti entrare nella favela e momenti di tensione, tra cui un bambino svenuto, soccorso dai vigili del fuoco, e un avvocato aggredito. Alcuni abitanti hanno denunciato l'uso eccessivo della forza da parte della polizia. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it