San Mattia, il santo del 14 maggio, è una figura fondamentale del cristianesimo, scelto per sostituire Giuda Iscariota tra gli apostoli. La sua vita testimonia la perseveranza e la fede, elementi chiave del messaggio cristiano. In questo giorno, viene onorato in vari paesi, celebrando il suo contributo alla diffusione del Vangelo e alla comunità dei credenti. Chi è San Mattia?

San Mattia è una figura importante nel cristianesimo, noto per essere stato scelto come apostolo per sostituire Giuda Iscariota dopo il tradimento di quest'ultimo. La sua celebrazione cade il 14 maggio, giorno in cui viene ricordato e onorato in diverse parti del mondo. Chi è San Mattia?. San Mattia è menzionato negli Atti degli Apostoli come colui che fu scelto per prendere il posto di Giuda Iscariota tra i dodici apostoli. La sua selezione avvenne tramite sorteggio, dopo che Pietro propose di scegliere un sostituto tra coloro che avevano seguito Gesù sin dal battesimo di Giovanni fino alla sua ascensione. La scelta di Mattia fu vista come guidata dallo Spirito Santo, conferendogli un ruolo di grande importanza nella Chiesa primitiva. Perché è diventato santo?. San Mattia è venerato come santo per la sua fedeltà e il suo contributo alla diffusione del cristianesimo. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Mattia: il Santo del 14 maggio celebrato nel mondo

