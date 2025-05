San Giuliano Terme investe nello sport | 650mila euro per la riqualificazione del Bui

San Giuliano Terme investe 650mila euro nella riqualificazione dell'impianto sportivo "Giovanni Bui". L'amministrazione comunale, il 14 maggio 2025, ha presentato ufficialmente il progetto, candidandosi a un bando regionale per ottenere finanziamenti, con l'obiettivo di valorizzare lo sport e migliorare le strutture per la comunità.

San Giuliano Terme (PI), 14 maggio 2025 – L'amministrazione comunale ha presentato ufficialmente il progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo multidisciplinare 'Giovanni Bui' candidandolo al bando regionale per il finanziamento di interventi sugli impianti sportivi. Il progetto è sviluppato in collaborazione con l'asd San Giuliano Terme. L'intervento, dal valore complessivo di 650mila euro, di cui 400mila richiesti attraverso il bando regionale e 250mila euro di cofinanziamento, interesserà il rifacimento della pista di atletica e delle pedane per i salti, nonché l'efficientamento energetico dell'illuminazione del campo principale attraverso la sostituzione dei proiettori delle torri faro con tecnologia led di ultima generazione. «Questo progetto rappresenta un passo fondamentale di riqualificazione delle nostre strutture sportive e il potenziamento dell'offerta per i cittadini - ha dichiarato l’assessora con delega allo sport e impiantistica sportiva Roberta Paolicchi - L'impianto 'Giovanni Bui' è uno dei sette centri sportivi territoriali Figc e viene utilizzato per competizioni di alto livello, incluse gare del campionato di serie B femminile e del campionato europeo femminile under 17». 🔗Leggi su Lanazione.it