San Giuliano Terme investe negli impianti sportivi | pronti 650mila euro per la riqualificazione del ' Giovanni Bui'

San Giuliano Terme si prepara a rinnovare il suo patrimonio sportivo, investendo 650mila euro nella riqualificazione dell'impianto multidisciplinare 'Giovanni Bui'. L'amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente il progetto, candidandolo al bando regionale per garantire finanziamenti mirati. Questa iniziativa, sviluppata in collaborazione con l'ASD San..., rappresenta un passo significativo verso il potenziamento delle strutture locali.

L'amministrazione comunale ha presentato ufficialmente il progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo multidisciplinare 'Giovanni Bui' candidandolo al bando regionale per il finanziamento di interventi sugli impianti sportivi. Il progetto è sviluppato in collaborazione con l'asd San.

