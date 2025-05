San Giorgio a Cremano al via la 2ª tappa del Gran Premio Scugnizzeria

Domenica 25 maggio, il Palaveliero di San Giorgio a Cremano ospiterà la 2ª tappa del Gran Premio Scugnizzeria. Con oltre 250 piccoli atleti pronti a sfidarsi, l’evento promette emozioni e divertimento per tutti. Sarà un’occasione imperdibile per tifare i giovani talenti nella loro avventura sportiva!

Si terrà domenica 25 maggio la 2ª tappa del Gran Premio Scugnizzeria presso il Palaveliero di San Giorgio a Cremano di Via Manzoni,180. Oltre 250 piccoli atleti tra i quattro e gli undici anni si sfideranno in questa competizione sportiva.

