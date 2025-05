San Donato le strade al buio | tutto spento vicino all’ospedale Guasti a raffica da cinque mesi

Arezzo, 14 maggio 2025 – Le strade attorno all'ospedale San Donato sono avvolte nell'oscurità. Da cinque mesi si susseguono guasti all'illuminazione, con il culmine avvenuto lunedì 12 maggio, quando via Nenni e l'ingresso dell'ospedale sono rimasti senza luce. A denunciare la situazione è Ivo Brocchi in un video per Ra...

Arezzo, 14 maggio 2025 – All'ospedale le strade sono completamente al buio. E' accaduto di nuovo lunedì 12 maggio quando sia via Nenni che la parte di strada di fronte all'ingresso del San Donato sono rimaste senza illuminazione. A segnalare il disservizio è Ivo Brocchi in un video realizzato per Radio Fly, che da cinque mesi a questa parte ai suoi microfoni ne ha fatto una battaglia. «Non è la prima volta che accade, sono mesi che contattiamo l'assistenza dei lampioni, segnaliamo agli assessori competenti l'accaduto, proprio come fatto lunedì chiamando la polizia municipale», racconta Ivo Brocchi direttore di Radio Fly. E' lui che si è occupato di documentare personalmente con un video la condizione della strada. «Mi trovo davanti al Cup dell'ospedale - mostra con le immagini registrate alle ore 22 del 12 maggio - la strada davanti al parcheggio da lunedì 12 maggio è totalmente al buio.

