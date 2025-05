San Cesareo striscia la notizia in comune Che succede?

Oggi, la quiete di San Cesareo, comune romano, è stata scossa dalla presenza della troupe di **Striscia la Notizia**. L'inviato Luigi Pelazza ha percorso le vie del centro, attirando l'attenzione dei residenti. I motivi del suo arrivo restano avvolti nel mistero, suscitando curiosità e attesa tra gli abitanti. Cosa sta per accadere?

Non è passa di certo inosservata agli abitanti di San Cesareo (Roma) la presenza della troupe di Striscia la Notizia, la nota trasmissione Mediaset, che nella mattinata odierna si aggirava con l'inviato Luigi Pelazza per le strade del centro urbano della nota cittadina a sud della provincia.

