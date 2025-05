San Camillo primo ospedale in Italia con robot per microchirurgia | ricostruita gamba gravemente danneggiata

Il San Camillo di Roma si distingue come il primo ospedale pubblico in Italia ad adottare la microchirurgia robotica, rivoluzionando le pratiche chirurgiche. Grazie a tecnologie all'avanguardia, è stato possibile ricostruire una gamba gravemente danneggiata con movimenti delicati e precisi, impossibili per la mano umana. Scopri di più su questa innovazione straordinaria!

L'impiego della microchirurgia robotica ha permesso movimenti delicati, che la mano umana non può replicare. Il San Camillo di Roma è il primo ospedale pubblico italiano a dotarsi dell'attrezzatura all'avanguardia. 🔗Leggi su Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Al San Camillo debutta il robot dedicato alla microchirurgia

Scrive ansa.it: Un robot interamente dedicato alla microchirurgia, progettato per affrontare procedure su strutture anatomiche piccolissime come arterie, vene e nervi, spesso di diametro inferiore al millimetro. (ANS ...

Roma. San Camillo Forlanini primo ospedale pubblico italiano a dotarsi dell’ultima generazione del robot ad alta precisione

Come scrive quotidianosanita.it: La microchirurgia compie un balzo nel futuro. Per la prima volta, un ospedale pubblico italiano introduce l’ultima generazione di un robot interamente dedicato alla microchirurgia, progettato per affr ...

Roma, il San Camillo è già nel futuro: eseguito il primo intervento ricostruttivo microchirurgico robotico

Secondo msn.com: Ancora un passo in avanti al San Camillo Forlanini di Roma. Tra interventi record e salvavita, ora proprio lì è arrivato il robot microchirurgico ad alta precisione. E questo per l’ospedale è l’ennesi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il primo bacio tra Belen Rodriguez e il nuovo compagno Antonino Spinalbese

Sul numero di? Chi?in edicola da mercoled? 4 novembre, le immagini del weekend romantico e del primo bacio di Belen Rodriguez con il nuovo compagno, l'hairstylist Antonino Spinalbese.