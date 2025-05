Samsung punzecchia Apple con il nuovo spot di Galaxy S25 Edge

Samsung ha lanciato un nuovo spot per il Galaxy S25 Edge, prendendo di mira Apple con una sottile frecciatina riguardo al peso degli iPhone. Questo video promozionale evidenzia le caratteristiche del dispositivo, sottolineando la leggera superiorità della proposta di Samsung. Scopriamo insieme i dettagli di questa astuta campagna pubblicitaria proveniente da TuttoAndroid.

Il nuovo video promozionale di Samsung Galaxy S25 Edge lancia una frecciatina ad Apple e prende di mira il peso dei suoi iPhone.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Galaxy S25 Edge: Samsung sfida Apple con uno smartphone ultra sottile

Come scrive iphoneitalia.com: Samsung presenta il Galaxy S25 Edge, lo smartphone ultra sottile che sfida l’iPhone 17 Air con soli 5,8mm di spessore.

Samsung sviluppa nuovi display pieghevoli per Apple e Z Fold7: sottili, leggeri e ultra brillanti

Lo riporta 24hlive.it: Samsung Display prepara pannelli OLED di nuova generazione per il Galaxy Z Fold7 e il primo dispositivo pieghevole Apple. Display più sottili, brillanti e potenti in arrivo nel 2025.

