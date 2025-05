Samsung lancia linea Audio Video 2025 | Neo QLED OLED The Frame Pro e soundbar Q

Samsung Electronics si prepara a rivoluzionare l'esperienza di intrattenimento nel 2025 con la sua nuova linea Audio Video. Con modelli innovativi come il Neo QLED OLED, The Frame Pro e le soundbar Q, il brand conferma la sua leadership nel mercato dei TV, offrendo soluzioni all'avanguardia per soddisfare le esigenze degli utenti in Italia.

Da quasi due decenni, Samsung Electronics domina il panorama mondiale nel mercato dei TV e per il 2025 il brand si conferma all'avanguardia con la sua nuova line-up Audio Video, pronta a innovare l'esperienza di intrattenimento in Italia. La presentazione comprende una varietà di modelli: dal Neo QLED in versione 8K e 4K all'innovativo OLED,

