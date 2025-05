Samsung conferma che Google Gemini sbarcherà su Galaxy Watch e Buds 3

Samsung ha ufficialmente annunciato l'arrivo di Google Gemini sui suoi Galaxy Watch e sulle cuffie Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro. Questa integrazione promette di arricchire ulteriormente l'esperienza utente, offrendo nuove funzionalità e miglioramenti nella gestione delle attività quotidiane. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa entusiasmante novità!

Samsung ha confermato che Google Gemini sbarcherà sulla gamma Galaxy Watch e sulle cuffie Samsung Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro

