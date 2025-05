Samsung con Vision Ai rivoluziona il futuro delle smart Tv

Samsung, leader mondiale nel mercato delle smart TV da 19 anni, rivoluziona il futuro dell'intrattenimento domestico con la sua innovativa tecnologia Vision AI. La nuova line-up 2025 include TV Neo QLED 8K e 4K, OLED e le iconiche soundbar della serie Q, promettendo un'esperienza audio-visiva senza precedenti. Scopri le novità in arrivo sul mercato italiano.

(Adnkronos) – Forte di una posizione da leader mondiale nel mercato dei TV per 19 anni consecutivi, Samsung Electronics presenta la propria line-up 2025 Audio Video, in arrivo sul mercato italiano con i TV Neo QLED 8K e 4K, OLED, The Frame e The Frame Pro, e le soundbar della serie Q.

Samsung con Vision Ai rivoluziona il futuro delle smart Tv

Samsung presenta il futuro dell’intrattenimento con Vision AI

Samsung rivoluziona l’home entertainment con la nuova line-up TV AI e Audio 2025 disponibile da oggi

