Sampdoria retrocessa in Serie C tifosi genoani in festa

La retrocessione della Sampdoria in Serie C ha scatenato la gioia dei tifosi genoani, segnando un momento storico dopo 79 anni. Il deludente pareggio contro la Juve Stabia ha segnato la fine di un'era, aprendo la strada a una riflessione sulle colpe e le responsabilità di un fallimento sportivo inaspettato. Analisi di questo dramma calcistico.

Nottata di festa per i tifosi genoani dopo la retrocessione della Sampdoria in Serie C. I blucerchiati non sono andati oltre lo 0-0 contro la Juve Stabia e per la prima volta dopo 79 anni sono scesi nell'inferno della terza serie.

