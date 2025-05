Sampdoria retrocessa in C volo dirottato a Milano per evitare la contestazione dei tifosi Sky

La Sampdoria ha subito una storica retrocessione in Serie C, una situazione senza precedenti dopo 79 anni di presenza nel calcio professionistico. Per sfuggire alle contestazioni dei tifosi, il volo di ritorno della squadra è stato dirottato a Milano, dopo il deludente pareggio 0-0 contro la Juve Stabia. Una notte da dimenticare per il club blucerchiato.

La Sampdoria è retrocessa in Serie C per la prima volta in 79 anni di storia. La squadra è rientrata a Genova stanotte, passando però per Milano per evitare le possibili contestazioni dei tifosi dopo lo 0-0 rimediato a Castellammare di Stabia. Dirottato il volo della Sampdoria a Milano dopo la retrocessione in Serie C. Come riportato da Sky Sport: Il giorno dopo, oltre alla delusione, restano la rabbia dei tifosi e per il momento il silenzio della società. Dopo la retrocessione sul campo, la rabbia dei circa 500 tifosi della Sampdoria presenti ieri sera al Menti non si è fatta attendere: la squadra ha provato ad avvicinarsi – senza riuscirci – al settore dove erano sistemati i tifosi doriani. E la contestazione è proseguita anche al di fuori dello stadio di Castellammare. I blucerchiati hanno lasciato il Menti intorno a mezzanotte e mezza, inizialmente con l’idea di tornare direttamente a Genova, ma poi hanno deciso invece di dirottare il proprio volo da Salerno su Milano Malpensa, per evitare la possibile e probabile contestazione in città. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sampdoria retrocessa in C, volo dirottato a Milano per evitare la contestazione dei tifosi (Sky)

