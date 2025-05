Sampdoria l’incubo ora è realtà | solo pari con la Juve Stabia blucerchiati in Serie C

La Sampdoria vive un incubo diventato realtà: il pareggio 0-0 contro la Juve Stabia segna la retrocessione in Serie C. Per la prima volta nella sua storia, i blucerchiati affrontano una stagione nella terza divisione. Una prestazione deludente che segna una svolta drammatica per un club con una lunga e gloriosa tradizione.

Sampdoria, pareggio amaro contro la Juve Stabia: i blucerchiati non vanno oltre allo 0-0 e, per la prima volta nella loro storia, scendono in Serie C La Sampdoria retrocede in Serie C per la prima volta nella sua storia, al termine di uno 0-0 amaro sul campo della Juve Stabia. Una prestazione deludente, priva di . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, l’incubo ora è realtà: solo pari con la Juve Stabia, blucerchiati in Serie C

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A : Sampdoria Milan 0-1 e Cagliari Spezia 2-2

I rossoneri, secondi nello scorso campionato, vincono di mi- sura a Marassi e si aggiudicano i primi 3 punti della stagione.