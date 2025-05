Sampdoria in Serie C tutti i dubbi sul futuro

La retrocessione della Sampdoria in Serie C ha sollevato innumerevoli dubbi sul futuro del club. I silenzi della dirigenza e la laconica nota ai tifosi evidenziano l’incertezza: “Dura rialzarsi ma è l’unica direzione”. Il futuro appare nelle mani degli investimenti di Tey e di strategie necessarie, finora assenti in una stagione disastrosa.

Il disastro retrocessione e i successivi silenzi societari aprono anche interrogativi sul futuro. Laconica nota del club: “Tifosi scusate, scelte errate. Dura rialzarsi ma è l’unica direzione”. Molto dipenderà da ulteriori investimenti di Tey e da strategie chiare, mancate in quest’annata 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria in Serie C, tutti i dubbi sul futuro

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sampdoria in Serie C, tutti i dubbi sul futuro

Segnala ilsecoloxix.it: Il disastro retrocessione e i successivi silenzi societari aprono anche interrogativi sul futuro. Laconica nota del club: “Tifosi scusate, scelte errate. Dura ...

La Sampdoria è in Serie C per la prima volta nella sua storia: tutti i perché della discesa all'inferno

Si legge su msn.com: La Sampdoria fa la storia, ma questa volta è decisamente in negativo. Il pareggio senza goal di Castellammare di Stabia contro la Juve ...

La Sampdoria in Serie C: cronaca di un disastro (non) annunciato: cosa può succedere adesso

msn.com scrive: Chiarezza, comunicazione, competenza: sono le tre `C` che sono mancate alla Sampdoria in questa stagione disperata, e che hanno portato il club blucerchiato, per.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le invenzioni tecnologiche degli anni '80, quando pensavamo di essere nel futuro

Chi ha avuto la fortuna (o meno) di conoscere gli anni '80 sa quanto questo periodo sia stato così propizio al cambiamento tecnologico, sconvolgendo alcune nostre abitudini con oggetti innovativi considerati, all'epoca, futuristici.