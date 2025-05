Sampdoria in Serie C la rabbia e l’orgoglio a Sampierdarena e Bogliasco

La Sampdoria, storica squadra ligure, scivola in Serie C, sollevando un'ondata di rabbia e orgoglio nei quartieri di Sampierdarena e Bogliasco. Mentre a Sampierdarena si vive un'atmosfera di incredulità, a Bogliasco c'è timore per le conseguenze economiche. La passione per il club resta, ma la sfida è ora affrontare un futuro incerto.

A Sampierdarena, dove la società è stata fondata e ha solide basi di sostegno, regnano incredulità e silenzio: “È una batosta”. A Bogliasco, dove il club si allena, si temono ripercussioni sull’indotto: “Speriamo che questo momento non rappresenti un danno” 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria in Serie C, la rabbia e l’orgoglio a Sampierdarena e Bogliasco

