Sampdoria in Serie C la rabbia e l’orgoglio a Sampierdarena e Bogliasco

La retrocessione della Sampdoria in Serie C scuote profondamente le comunità di Sampierdarena e Bogliasco. Mentre in città si avverte incredulità e silenzio per la “batosta” subita, si levano timori per l'impatto sull'indotto a Bogliasco. La rabbia e l'orgoglio dei tifosi emergono in un momento cruciale per la storia del club.

A Sampierdarena, dove la società è stata fondata e ha solide basi di sostegno, regnano incredulità e silenzio: “È una batosta”. A Bogliasco, dove il club si allena, si temono ripercussioni sull’indotto: “Speriamo che questo momento non rappresenti un danno” 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria in Serie C, la rabbia e l’orgoglio a Sampierdarena e Bogliasco

