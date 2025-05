Sampdoria in Serie C Gastaldello | C’è amarezza Sul mio ritorno… | ESCLUSIVO

In un'intervista esclusiva a Calciomercato.it, Daniele Gastaldello esprime la sua amarezza per la retrocessione della Sampdoria in Serie C. L'ex capitano dei blucerchiati commenta il difficile momento del club, che per la prima volta si trova costretto a vivere un campionato di terza serie dopo il pareggio contro lo Juve Stabia.

L’ex capitano della Sampdoria commenta la retrocessione in Serie C ai microfoni di Calciomercato.it: ecco cosa pensa del suo ritorno Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria dovrà disputare il campionato di Serie C: il pareggio contro lo Juve Stabia condanna i blucerchiati. Daniele Gastaldello, ex capitano della Sampdoria (LaPresse) Calciomercato.it L’indomani dalla serataccia di Castellammare, lo storico ex capitano della Sampdoria Daniele Gastaldello risponde alla nostra telefonata. “Bella giornata per fare l’intervista”, dice sarcasticamente. Lui che ha toccato punti altissimi, come la qualificazione in Champions. Ma anche punti bassissimi, come la retrocessione e poi il ritorno in Serie A, con la fascia al braccio. E proprio grazie a due suoi gol, portò la formazione genovese di nuovo nella massima categoria. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sampdoria in Serie C, Gastaldello: “C’è amarezza. Sul mio ritorno…” | ESCLUSIVO

