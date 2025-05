Sampdoria in C Roberto Mancini | I tifosi sono speciali Finché canteranno il futuro sarà blucerchiato

La Sampdoria è tornata in Serie C, ma l'amore dei tifosi rimane intatto. Roberto Mancini, ex capitano e ct della Nazionale, esprime la sua preoccupazione: "È un momento molto complicato. Bisogna rimboccarsi le maniche e sperare che le cose migliorino presto." Tuttavia, il loro amore continuerà a cantare per un futuro blucerchiato.

L'ex capitano ed ex ct della Nazionale: "È un momento molto complicato. Bisogna rimboccarsi le maniche e sperare che le cose migliorino presto"

Sampdoria in Serie C, Roberto Mancini: “I tifosi sono speciali. Finché canteranno, il futuro sarà blucerchiato. E io ci sarò sempre”

Sampdoria, Mancini cita Mantovani: "Finché i tifosi canteranno non ci saranno problemi per il futuro"

Sampdoria in C, la reazione di Mancini: “Forza Doria” e la citazione al presidente Mantovani

