Sampdoria in C Roberto Mancini | I tifosi sono speciali Finché canteranno il futuro sarà blucerchiato

La Sampdoria affronta un momento difficile in Serie C, ma l'affetto dei tifosi rimane inesorabile. Roberto Mancini, ex capitano e ct della Nazionale, evidenzia la necessità di ripartire: “È un momento complicato. Rimboccarsi le maniche è fondamentale e speriamo che il futuro sia blucerchiato”. La passione dei supporters rappresenta una luce in questo periodo oscuro.

L’ex capitano ed ex ct della Nazionale: “È un momento molto complicato. Bisogna rimboccarsi le maniche e sperare che le cose migliorino presto” 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria in C, Roberto Mancini: “I tifosi sono speciali. Finché canteranno, il futuro sarà blucerchiato”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sampdoria in C, Mancini: "Con Evani e Lombardo dall'inizio avremmo fatto i playoff"

Segnala msn.com: Il consigliere del club ed ex bandiera blucerchiata: "Dico quello che diceva Paolo Mantovani, 'finche i tifosi della Sampdoria canteranno, non avremo problemi per il futuro'" ...

Mancini sulla Sampdoria: «Non mi aspettavo questo epilogo. Ecco perché la Serie C è pericolosa»

Da calcionews24.com: Roberto Mancini, ex attaccante della Sampdoria, è ritornato a parlare di quella che è stata la retrocessione dei blucerchiati L’ex attaccante della Sampdoria Roberto Mancini ha voluto parlare dopo la ...

Mancini: "Per la Sampdoria ci sarò sempre. Manfredi? Non l'ho sentito. Con Evani e Lombardo dall'inizio avremmo fatto i playoff"

Come scrive msn.com: Dopo la retrocessione in Serie C, la Sampdoria prova a raccogliere i pezzi. A parlare è Roberto Mancini, consigliere del club ed ex bandiera blucerchiata, che ha.

Potrebbe interessarti su Zazoom

La frase di Roberto Burioni che fa infuriare tutti : Meglio il Covid-19 dell’As Roma

C'è un limite che non dovrebbe mai essere superato, soprattutto se parliamo di un virus che ha ucciso circa 1,5 milioni di persone nel mondo.