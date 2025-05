Sambuca di Sicilia casa a 1 euro diventerà sede di organizzazione per i diritti umani

Venerdì 16 maggio alle 18, Sambuca di Sicilia ospiterà l'inaugurazione della sede dell'International Partnership for Human Rights. Questa iniziativa segna un passo importante nella valorizzazione delle abitazioni acquistate a 1 euro, promosse dal Comune, con l'obiettivo di sostenere e promuovere i diritti umani in un contesto ristrutturato e accogliente.

Sarà inaugurata venerdì 16 maggio alle 18 a Sambuca di Sicilia la sede dell’International partnership for human rights, che verrà ospitata in una delle abitazioni acquistate dall’organizzazione grazie al bando delle case a 1 euro, promosso dal Comune. La sede, completamente ristrutturata, si. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Sambuca di Sicilia, casa a 1 euro diventerà sede di organizzazione per i diritti umani

Cosa riportano altre fonti

Nasce "Casa Vitali" per la difesa dei diritti umani

Riporta msn.com: L'International Partnership for Human Rights (Iphr) inaugura, venerdì 16 maggio alle ore 18.00, a Sambuca di Sicilia (Agrigento) la sua prima sede italiana in una delle abitazioni acquistate ...

Ha conquistato tutti per le case a 1 euro: un borgo in Sicilia diventa set per la Svezia

Scrive balarm.it: Ciak si gira: la Sicilia diventa set per una tv svedese. Da anni un borgo desta curiosità, non solo per il paesaggio che offre, ma anche per le opportunità che dà ...

Anche tv svedese lancia format su Case a 1 euro a Sambuca

Si legge su msn.com: Un'altra televisione estera con le sue telecamere racconta il "caso" Sambuca di Sicilia e il boom dell'arrivo di famiglie di stranieri legato al bando delle case a 1 euro. (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19 : La variante Delta è arrivata in Sicilia

La variante Delta del Covid-19 è arrivata in Sicilia. Infatti, 10 dal Bangladesh sbarcati a Lampedusa sono risultati positivi all'incrocio tra la variante indiana e quella inglese.