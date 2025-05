Sambenedettese-U S Livorno le pagelle degli amaranto che vincono e convincono

In una giornata di grande emozione al Riviera delle Palme, l'U.S. Livorno sfodera una prestazione convincente, superando la Sambenedettese con un colpo di reni finale. Grazie a una rimonta straordinaria, gli amaranto si impongono 3-2, rilanciandosi nella corsa scudetto e agganciando il Forlì al vertice del girone B della poule scudetto.

Livorno, 14 maggio 2025 - L'U.S Livorno ritrova gli stimoli e torna a vincere in occasione del suo esordio nella corsa scudetto quest'oggi al Riviera delle Palme contro la Sambendettese, gli amaranto vincono in rimonta per 3-2 agganciando così il Forlì al primo posto del girone B della poule scudetto. Ecco le pagelle degli amaranto in vista della partita di domenica contro i galletti del Forlì: Cardelli: 6.5 Non può nulla sulla rete di Eusepi, coperto dai suoi compagni, tolti i gol non è chiamato troppo in causa per la Samb infatti due tiri due gol, ottimo intervento invece invece sul tiro di Guadalupi al 70esimo. Bonassi: 6 In più di un 'occasione nel primo tempo si dimentica l'avversario o si fa superare troppo facilmente, i cross che hanno portato al doppio vantaggio rossoblu sono arrivati tutti dal suo lato, ma si fa perdonare servendo l'assist per l'1-2 di Malva.

