Sambenedettese-Livorno esordio vincente | 3-2 per gli amaranto 3-2 per gli amaranto

Esordio trionfale per il Livorno di mister Indiani, che al Riviera delle Palme batte la Sambenedettese con un entusiasmante 3-2. La rimonta degli amaranto, avvenuta sotto il sole di San Benedetto, segna l'inizio di una nuova avventura, lasciando presagire emozioni forti e una stagione ricca di aspettative.

Livorno, 14 maggio 2025 - Esordio vincente per il Livorno di mister Indiani, che al Riviera delle Palme supera in rimonta la Sambenedettese con un emozionante 3-2. L’aria salmastra di San Benedetto sembra aver restituito vigore agli amaranto, che hanno riacceso il motore proprio nella prima sfida della corsa scudetto, lasciandosi alle spalle l’opaca chiusura di campionato. Una risposta concreta a chi imputava il recente calo alla mancanza di motivazioni: lo stimolo di giocarsi un tricolore ha infatti ridato slancio a una squadra che ora sogna di chiudere in bellezza una stagione già brillante. La gara, però, non è iniziata nel modo più semplice. Il Livorno ha subito creato occasioni, con Dionisi che al 13’ si è visto respingere una conclusione insidiosa dal portiere di casa. Ma sono stati i rossoblù a colpire per primi, con Eusepi che al 15’ ha trasformato in oro il primo pallone utile. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sambenedettese-Livorno, esordio vincente: 3-2 per gli amaranto 3-2 per gli amaranto

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sambenedettese-Livorno, esordio vincente: 3-2 per gli amaranto

Da sport.quotidiano.net: Livorno, 14 maggio 2025 - Esordio vincente per il Livorno di mister Indiani, che al Riviera delle Palme supera in rimonta la Sambenedettese con un emozionante 3-2. L’aria salmastra di San Benedetto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CHOC A LIVORNO, COSPARGE UN CANE DI BENZINA PER DARGLI FUOCO

Rolfo, è un cane di otto anni. Ha una mamma umana: Marzia Capitani, con cui vive a Livorno. Rolfo si trovava nel giardino di casa sua, senza dar fastidio a nessuno, quando un balordo, non ancora identificato, lo ha ricoperto di benzina e acquaragia, probabilmente per dargli fuoco.