Samb-Livorno | Sfida Decisiva nella Poule Scudetto tra Due Nobili Decadute

Oggi pomeriggio, alle 16, la partita Samb-Livorno segna una sfida cruciale nella poule scudetto tra due nobili decadute del calcio italiano. Circa mille tifosi, tra cui 39 toscani, assisteranno a un evento che celebra il ritorno di entrambe le squadre tra i professionisti dopo periodi di difficoltà, rendendo questo incontro un momento di grande emozione e speranza.

Sono un migliaio circa, di cui 39 dei tifosi toscani, i biglietti staccati per Samb-Livorno di questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 16). Un match tra due nobili decadute del calcio nazionale che dopo numerose traversie societarie sono riuscite a tornare tra i professionisti. Una partita che per la Samb rappresenta il classico "the last hurrà", l’ultimo hurrà di una stagione esaltante. Dopo il 3-1 rimediato a Forlì Eusepi e compagni hanno pochissime chances di passare alle semifinali. Per il Livorno, invece, l’occasione di partire bene nella poule scudetto per poi giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto di domenica prossima con il Forlì all’Ardenza. La formazione di Paolo Indiani ha totalizzato 72 punti come il club rossoblù con 21 vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte. I calciatori più rappresentativi sono gli attaccanti Dionisi (ex Ascoli), Gucci e Rossetti, i centrocampisti Luci e Hamlili e il difensore Risaliti. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samb-Livorno: Sfida Decisiva nella Poule Scudetto tra Due Nobili Decadute

