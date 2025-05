Samantha De Grenet | Il mio ex mi tradì con una mia cara amica così mi sono vendicata di lei

Nel salotto de "La volta buona", Samantha De Grenet condivide un episodio doloroso e sorprendente della sua vita: la scoperta del tradimento del suo ex con una cara amica. La celebre showgirl svela come ha affrontato la situazione e la sua inaspettata vendetta. Scopriamo insieme questa storia di amore, tradimento e riscatto. Continua a leggere...

Samantha De Grenet racconta nel salotto de La volta buona in che modo è riuscita a vendicarsi della cara amica con la quale il suo ex compagno l’aveva tradita. 🔗Leggi su Fanpage.it

