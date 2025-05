Salvini | Russia-Ucraina? Spero che nei palazzi europei non si voglia boicottare il percorso di pace

Matteo Salvini esprime la sua speranza che nei palazzi europei non si ostacoli il cammino verso la pace per il conflitto russo-ucraino. Riguardo al referendum, afferma di non partecipare, invitando gli italiani a esercitare liberamente il proprio diritto di voto, mentre lui preferisce trascorrere il tempo con i suoi figli l'8 e 9 giugno.

“Io non andrò a votare al referendum. Invito a restare a casa? Gli italiani sono maturi ed ognuno è libero di andare a votare si o andare a votare no; vedo poco i miei figli, e quindi conto l’8 e 9 giugno di stare tanto tempo con i miei figli, o anche a casa”. Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, all’aeroporto di Fiumicino a margine dell’inaugurazione del nuovo Terminal 3. E sull’Ucraina: “La partita è a tre: Ucraina, Russia e Stati Uniti. L’Italia grazie a Giorgia Meloni si è ritagliata una credibilità internazionale che in passato difficilmente abbiamo avuto. Spero che in qualche palazzo europeo non ci sia qualcuno che vuole boicottare questo difficile ma necessario percorso che avvicina alla pace” L'articolo Salvini: “Russia-Ucraina? Spero che nei palazzi europei non si voglia boicottare il percorso di pace” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “Russia-Ucraina? Spero che nei palazzi europei non si voglia boicottare il percorso di pace”

Ne parlano su altre fonti

Salvini: “Russia-Ucraina? Spero che nei palazzi europei non si voglia boicottare il percorso di pace”

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Per il leader della Lega "la partita è a tre: Ucraina, Russia e Stati Uniti" e "Giorgia Meloni è stata fondamentale" [Video] ...

Ucraina, Salvini: “Kiev e Mosca si parlano grazie a Trump mentre Macron si agita”

Scrive msn.com: “L’Italia grazie a Giorgia si è ritagliata una credibilità internazionale che in passato non avevamo. Adesso la partita è a tre, Russia, Ucraina e Stati Uniti. Spero solo che in qualche palazzo europe ...

Salvini: per la pace la partita è a tre fra Ucraina, Russia e Usa

Si legge su notizie.tiscali.it: Milano, 13 mag. (askanews) - Sulla guerra in Ucraina 'la partita è a tre: Ucraina, Russia e Stati Uniti. Spero che in qualche palazzo europeo non ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Come votare per le elezioni politiche

L'elettore riceverà 2 schede, una di colore rosa per l'elezione della Camera ed una di colore giallo per il Senato.