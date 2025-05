Salvini | Aboliremo il superbollo

Matteo Salvini annuncia l'intenzione di abolire il superbollo sulle auto, definendolo una tassa odiosa che penalizza gli acquisti e danneggia un settore già in difficoltà. Secondo il leader della Lega, questa misura fiscale non contribuisce realmente alle entrate statali, ma anzi frena il mercato automobilistico, in un momento critico per l'economia.

ROMA – “Il Superbollo auto è una di quelle tasse particolarmente odiose che non aiutano le casse dello Stato (perché disincentivano gli acquisti di auto potenti che in ogni caso pagherebbero più imposte) danneggiando un settore in crisi per le follie dell’Europa. Proprio per questo, oltre a volere meno tasse sulle vetture, diciamo no al Green Deal e al solo elettrico dopo il 2035. Il tutto elettrico è la morte economica, commerciale e industriale del nostro Continente”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini. L'articolo Salvini: “Aboliremo il superbollo” L'Opinionista. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salvini: “Aboliremo il superbollo”

Se ne parla anche su altri siti

Salvini: “Aboliremo il superbollo”

Si legge su lopinionista.it: ROMA - "Il Superbollo auto è una di quelle tasse particolarmente odiose che non aiutano le casse dello Stato (perché disincentivano gli acquisti di auto ...

Salvini, verso abolizione graduale del superbollo sulle auto

Lo riporta motori.ilmessaggero.it: «Aboliremo gradualmente» il superbollo «alzando la soglia di potenza e poi andando a scaglioni verso l'eliminazione. Potrebbe accadere anche prima dell'estate» ...

Salvini contro il Superbollo: “Lo aboliremo gradualmente”. Le ipotesi sul tavolo

Si legge su repubblica.it: Il ministro dei Trasporti ha aperto l’Automotive Dealer Day a Verona: “L’obiettivo Ue del 2035 è folle, sbagliato impercorribile, l’auto elettrica sia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Auto Elettrica: Volkswagen svela un prototipo del suo R2-D2 per ricaricarle

Introdotto lo scorso anno come concept, il robot caricabatteria per auto elettriche diventa un prototipo in grado di rifornire il tuo veicolo da solo.