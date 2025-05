salvi i lavoratori di gxo e arvato firmato l accordo con i sindacati

Un importante accordo è stato raggiunto tra GXO, ARVATO e i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per la salvaguardia dei lavoratori nella logistica di Douglas all'Interporto di Bentivoglio. Questo accordo tutela tutti i dipendenti, garantendo loro maggiore sicurezza e stabilità occupazionale.

Accordo raggiunto con GXO e ARVATO per la salvaguardia di lavoratori e lavoratrici impiegati nella logistica di Douglas all' Interporto di Bentivoglio. Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto l'accordo sindacale con GXO e ARVATO che tutela tutti i lavoratori e le lavoratrici che rischiavano di perdere il lavoro dopo la comunicazione di GXO della chiusura del magazzino dell'Interporto da settembre, magazzino che si occupa della logistica per Douglas. La società GXO Logistics Italy Spa aveva comunicato la chiusura del suo magazzino per il mancato rinnovo del contratto col principale cliente del magazzino, il noto marchio Douglas, che commercia prodotti di cosmetica e che dal magazzino dell'Interporto spedisce e rifornisce tutta Italia. Così dai sindacati: "Le attività sarebbero continuate in un nuovo magazzino a San Pietro gestito da Arvato Italia Srl, la quale fa parte del gruppo multinazionale tedesco Bertelsman.