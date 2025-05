Salvatore Bagni in un video delle ‘Iene’ | Con 30 000 euro e ti faccio giocare in serie C

Salvatore Bagni, ex campione del Napoli, è al centro di una polemica dopo un'inchiesta de Le Iene. Un video rivela un presunto sistema di scouting a pagamento, dove promette 30.000 euro per permettere a giovani calciatori di giocare in Serie C. La shocking rivelazione ha sollevato interrogativi sull'integrità del calcio e sull'operato della sua agenzia, 'Be GR8 Sport'.

Salvatore Bagni nella bufera dopo l’inchiesta de Le Iene sullo scouting a pagamento. Secondo quanto fatto emergere dalla trasmissione di Italia Uno, l’ex campione d’Italia con il Napoli di Maradona e oggi a capo dell’agenzia ‘ Be GR8 Sport’ insieme al figlio Gianluca, avrebbe messo in piedi un sistema che permetteva di entrare nella Primavera di una squadra professionistica attraverso il pagamento di una somma di denaro variabile ma non inferiore ai “30mila euro”, come dichiarato dallo stesso Bagni. L’inchiesta delle Iene sullo scouting a pagamento. A far emergere questo sistema è stata l’inchiesta firmata da Luca Sgarbi e Claudio Bongiovanni, andata in onda in prima serata su Italia 1, sul mondo del calcio. La Iena si è finta fratello di un giovane calciatore e per capire come può funzionare l’accesso alle squadre professionistiche si affida a un talent scout, figura che opera nei campi di provincia alla ricerca di nuove promesse. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salvatore Bagni in un video delle ‘Iene’: “Con 30.000 euro e ti faccio giocare in serie C”

