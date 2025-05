Salvati 1 200 animali in Cina | Io in missione da 11 anni

Davide Acito, trentottenne fondatore di “Action project animal”, celebra 11 anni di missioni in Cina, dove ha salvato oltre 1.200 animali. Sul palco di Sala Alessi a Palazzo Marino, ha condiviso il suo legame con Wolf, il suo cane eroe adottato sette anni fa. Per il suo impegno, ha ricevuto il premio “Il Campione della gente”.

È salito sul palco di Sala Alessi a Palazzo Marino accompagnato dal suo cane Wolf, "il mio eroe. Salvato in Cina 7 anni fa: da allora siamo inseparabili". Davide Acito, trentottenne che ha fondato “Action project animal“ ha ricevuto il premio premio “Il Campione della gente“ realizzato in collaborazione con Coop Lombardia. Ha trionfato, scelto da oltre 50mila persone che hanno partecipato al sondaggio rivolto a clienti e follower di Coop. Tra dieci candidati è stato scelto lui: in 11 anni ha salvato oltre mille cani e 200 gatti dai mattatoi cinesi. In particolare quelli di Yulin, città in cui ogni anno c’è la fiera della carne di cane destinata alla tavola. "I cani – si legge nella motivazione – vengono macellati sul posto nei “wet market“, mercati bagnati dal sangue degli animali, uccisi dopo una detenzione in condizioni terribili". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salvati 1.200 animali in Cina: "Io, in missione da 11 anni"

