Salvataggio in montagna a Mezzenile

Nella mattinata di ieri, martedì 13 maggio 2025, un’anziana allevatrice di Mezzenile ha accusato un malore mentre trasportava il fieno in montagna. Il tempestivo intervento delle ambulanze della Croce Reale e dell’elisoccorso ha permesso di soccorrerla, portandola in ospedale per le cure necessarie, salvaguardando così la sua incolumità.

Ambulanze della Croce Reale ed elisoccorso sono intervenuti nella mattinata di ieri, martedì 13 maggio 2025, sulle alture di Mezzenile dove un'allevatrice italiana di 73 anni, residente in paese, si è sentita male mentre portava a spalle, come fa quotidianamente da decenni, il fieno alle proprie. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Salvataggio in montagna a Mezzenile: allevatrice si sente male mentre trasporta il fieno, finisce in ospedale

