Salva casa la Regione ha approvato la nuova modulistica unificata

La Regione Siciliana ha ufficialmente approvato la nuova modulistica unificata per le istanze di regolarizzazione edilizia, in linea con la legge Salva casa. Questo provvedimento, atteso con interesse dagli enti locali e dai professionisti del settore, semplifica le procedure e rilancia l'urbanistica regionale, come sottolineato dall'assessore regionale.

La Regione Siciliana ha approvato e messo a disposizione degli enti locali e dei professionisti del settore la nuova modulistica unificata da utilizzare per le istanze di regolarizzazione edilizia previste dalla recente legge Salva casa. "Un provvedimento molto atteso - dice l'assessore regionale. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Salva casa, la Regione ha approvato la nuova modulistica unificata

Salva Casa: Approvato il Decreto per la Sanatoria delle Irregolarità Edilizie

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il via libera al tanto atteso decreto "Salva Casa", che introduce importanti misure per la sanatoria delle irregolarità edilizie in Italia.