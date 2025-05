Salva casa ecco la nuova modulistica unificata per le istanze di regolarizzazione edilizia

La Regione Siciliana ha introdotto una nuova modulistica unificata per le istanze di regolarizzazione edilizia, in seguito alla legge Salva casa. Questo strumento, disponibile per enti locali e professionisti del settore, mira a semplificare il processo di regolarizzazione. I moduli sono consultabili sul sito ufficiale, facilitando così la gestione delle pratiche edilizie.

