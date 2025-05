Salute al centro | un viaggio lungo 30 anni

Nel 1995, Unipol lanciò UniSalute, una divisione pionieristica dedicata alla salute delle persone. Con un approccio innovativo, UniSalute promuove l'uso costante dei servizi sanitari, come sottolinea l’AD Giovanna Gigliotti. In questo viaggio lungo 30 anni, l'obiettivo è sempre stato mettere la salute al centro delle nostre vite.

Trent’anni fa, nel 1995, alla Unipol venne in mente di realizzare una divisione che per prima si concentrasse sulla salute delle persone. Nasce così UniSalute, il cui approccio, spiega l’ad Giovanna Gigliotti “ si differenzia dagli altri perché siamo gli unici a incentivare l’uso assiduo della nostra copertura assicurativa, e far fare ai clienti più prevenzione”. Gigliotti è stata ospite di Money Vibez Stories, il vodcast di Qn Quotidiano Nazionale che ogni mercoledì incontra i leader e le leader d’impresa per incrociare in modo innovativo le storie aziendali a quelle personali di chi le imprese le porta avanti ogni giorno. Tra gli ospiti avuti finora: Emma Marcegaglia, Claudio Domenicali di Ducati, Sergio Marullo di Condojanni (Angelini) e moltissimi altri. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salute al centro: un viaggio lungo 30 anni

Approfondimenti da altre fonti

Viaggio lungo in aereo in vista? La lista definitiva dei consigli da seguire per viaggiare comodamente e arrivare in forma all’atterraggio

Si legge su amando.it: Per i turisti appassionati, fare lunghi viaggi all’Estero è un’ottima occasione per scoprire posti e culture nuove. Oltre a preparare la valigia con l’occorrente, è opportuno anche prepararsi per il ...

«Sarà un viaggio lungo, Il dolore è forte, sarà un viaggio lungo»: come sta Martin, le foto in ospedale a Doha

Scrive msn.com: «Sfida accettata. Avverto piccoli ma importanti miglioramenti ogni giorno. Sarà un lungo viaggio ma sono pronto a combattere ancora insieme alla mia gente». Giovedì Jorge Martin ha pubblicato ...

Viaggio in auto: ecco perché bere acqua aiuta a restare svegli alla guida

Secondo italiaatavola.net: Rispondono gli esperti di Humanitas in un articolo di Humanitas Salute che riportiamo integralmente ... Che si tratti di un tragitto breve o di un viaggio lungo, è sempre utile avere a disposizione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Verdini trasferito al centro clinico del carcere di Pisa per motivi di salute

Cronaca - L'ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini, che ha compiuto 73 anni lo scorso 8 maggio, ha lasciato il carcere fiorentino di Sollicciano per essere trasferito nel centro clinico del carcere 'Don Bosco' di Pisa.