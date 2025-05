Salute 10+1 impegni per gestire la stomia in modo sostenibile

Salute 101 propone 101 impegni per gestire la stomia in modo sostenibile, un tema cruciale per oltre 75mila persone in Italia. Roma, 14 mag. (askanews) – Questo intervento, spesso dovuto a neoplasie o malattie croniche, richiede strategie specifiche per migliorare la qualità della vita dei pazienti e promuovere un approccio più consapevole e responsabile.

Roma, 14 mag. (askanews) - Oltre 75mila persone vivono con una stomia, una procedura chirurgica che crea un'apertura artificiale nel tratto digerente o urinario per il passaggio di feci od urine. Un intervento spesso necessario a causa di neoplasie o malattie croniche. Per affrontare questa situazione serve un approccio multidisciplinare e sostenibile. A Roma nell'evento "10 + 1 Action point. Gli impegni sostenuti da Convatec per la persona con la stomia" è stato chiesto 'a che punto siamo?'. E' stata una occasione per presentare i risultati raggiunti e delineare le prossime sfide. Ilenia Malavasi, deputato Partito democratico, dice come aiutare: "E' necessario avere una serie di professionisti che possano seguire il paziente non solo sul lato chirurgico, ma anche dal punto di vista di una presa in carico dello psicologo, del nutrizionista, del riabilitatore.

