Salone Libro | il programma di domani allo stand Abruzzo

Torino - Si apre domani a Torino il Salone internazionale del Libro al quale la Regione Abruzzo torna dopo anni di assenza. Sarà presente con un proprio spazio espositivo di circa 50 metri quadrati che, come ha detto l’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, “vuole essere la casa della cultura abruzzese in un contesto caratterizzato da uno scambio culturale che solo una kermesse internazionale come il Salone del Libro può garantire”. Lo stand Abruzzo accoglierà una serie di importanti eventi culturali. Questo il programma per domani, giovedì 15 maggio. Ore 11:00: Memorie Condivise con Agnese Porto, Lola Larra e Paolo Primavera in collaborazione con Rvm Hub Edizioni ed Edicola Edizioni; ore 12:30: Rosaria Spagnuolo:: Ricoclaun. Il sorriso che cura: viaggio nella magia della clownterapia; ore 13:30: Dall’Abruzzo Al Mondo, desk informativo con esposizione dei libri delle case editric. 🔗Leggi su Abruzzo24ore.tv